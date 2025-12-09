Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 9: 20 x Emporia SMART.7lite

Advent
09.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Der heutige Tagespreis im „Krone“-Adventkalender bringt smarte Technik unter den Weihnachtsbaum! Wir verlosen gleich 20 Emporia SMART.7lite Smartphones – perfekt für alle, die ein benutzerfreundliches Gerät mit moderner Ausstattung suchen. Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge!

Heute verlosen wir: 20 x Emporia SMART.7lite

(Bild: MecGreenie)

Einfach bedienbare Handys
Das EmporiaSMART.7lite ist ein kompaktes Android-15-Smartphone mit Dreifach-Kamera, patentiertem Smartcover, NFC und Fingerprint-Sensor für sicheres Online-Banking oder Login in das Digitale Amt. Zudem verfügt das neueste Handy des Linzer Herstellers emporia über den direkt erreichbaren No-Panic-Button, mit dem im Notfall rasch Hilfe angefordert werden kann.

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

