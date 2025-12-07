Wunsch ans Christkind

Heute ist der zweite Adventsonntag. Zahlreiche Christkindlmärkte im ganzen Land haben ihre Pforten geöffnet und verkürzen die Zeit des Wartens, werben manchmal mit dem Slogan „Ein Advent wie früher“. Letzte Woche hat es bereits in breiten Teilen des Landes geschneit, es ist schließlich Winter, wenn auch der Schnee nicht mehr ganz so zuverlässig kommt wie früher oder nicht lange liegen bleibt, wie dort, wo ich wohne.
War früher wirklich alles besser? Die Skigebiete sind jedenfalls gerüstet, ebenso die hervorragende Hotellerie in Österreich, die alles tut, dass sich der Gast wohlfühlt. Ob Piste oder Wellness, Kulinarik oder einfach erholsame Tage ohne lange Anreise, es zahlt sich aus, seinen Urlaub im Land zu verbringen.
In der neuen Folge von REISEZEIT TV geht es heute um das Südburgenland. Sasa Schwarzjirg reist nach Güssing, besucht die mächtige Burg auf dem steil aufragenden Vulkankegel. Der Burghof ist im Winter während des Tages frei zugänglich. Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann, der Burgherr, lädt zu einer Zeitreise ein, ebenso wie das Freilichtmuseum Gerersdorf, wo der bäuerliche Alltag vergangener Zeiten veranschaulicht wird.
Wer sich für Geschichte interessiert, dem kann auch ein Blick ins Auswanderer-Museum von Güssing oder in das Franziskanerkloster und die -kirche (Krypta, Bibliothek!) empfohlen werden. Das Schicksal der Bauern und die Emigration, das hat alles mit dem Weinbau zu tun. Die Weinidylle ist ein Weinbaugebiet östlich von Güssing – die kleinste Weinbauregion des Burgenlands, aber die wichtigste für den Uhudler.
Der Uhudler und strohgedeckte Häuser gehören zur Identität der Menschen im Südburgenland, weiß Peter Schlaffer, Obmann des Weinmuseums Moschendorf. Noch etwas ist für das Südburgenland charakteristisch: die warmen Quellen und die hervorragenden Wellness-Hotels – und die haben das ganze Jahr über Saison.
Aber egal, ob in Österreich oder sonst wo, ich bin ein großer Fan von gemeinsamen Erlebnissen. Und wenn ich mir vom Christkind etwas wünschen darf, außer Schnee zum Skifahren, dann bitte eine Reise zusammen mit der Familie. Ich bin sicher, mit diesem Wunsch bin ich nicht alleine also, wenn es noch an Geschenkideen mangelt, wir von der „Krone“-Reise-Redaktion geben gerne Inspiration, heute zum Beispiel Madeira!
