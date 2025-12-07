Wunsch ans Christkind

In der neuen Folge von REISEZEIT TV geht es heute um das Südburgenland. Sasa Schwarzjirg reist nach Güssing, besucht die mächtige Burg auf dem steil aufragenden Vulkankegel. Der Burghof ist im Winter während des Tages frei zugänglich. Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann, der Burgherr, lädt zu einer Zeitreise ein, ebenso wie das Freilichtmuseum Gerersdorf, wo der bäuerliche Alltag vergangener Zeiten veranschaulicht wird.

Wer sich für Geschichte interessiert, dem kann auch ein Blick ins Auswanderer-Museum von Güssing oder in das Franziskanerkloster und die -kirche (Krypta, Bibliothek!) empfohlen werden. Das Schicksal der Bauern und die Emigration, das hat alles mit dem Weinbau zu tun. Die Weinidylle ist ein Weinbaugebiet östlich von Güssing – die kleinste Weinbauregion des Burgenlands, aber die wichtigste für den Uhudler.

Der Uhudler und strohgedeckte Häuser gehören zur Identität der Menschen im Südburgenland, weiß Peter Schlaffer, Obmann des Weinmuseums Moschendorf. Noch etwas ist für das Südburgenland charakteristisch: die warmen Quellen und die hervorragenden Wellness-Hotels – und die haben das ganze Jahr über Saison.