Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geheime Zeremonie

Wolfgang Porsche zum vierten Mal unter der Haube

Salzburg
09.12.2025 00:33
Salzburg hat einen festen Platz in ihren Herzen – jetzt erst recht: Wolfgang Porsche und ...
Salzburg hat einen festen Platz in ihren Herzen – jetzt erst recht: Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen.(Bild: Babirad Picture)

Zum bereits vierten Mal traute sich der deutsch-österreichische Unternehmer Wolfgang Porsche – diesmal in einer geheimen Zeremonie in Salzburg mit seiner Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen.

0 Kommentare

Es war der Frühling 2023, als Wolfgang Porsche nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner damaligen Frau Claudia einreichte. Doch auch nach drei Ehen scheint der 82-jährige Aufsichtsratschef des Sportwagenherstellers Porsche nicht den Glauben an die Liebe aufgegeben zu haben. Im vierten Anlauf hat Porsche nun seine Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen geheiratet.

Die 62-jährige promovierte Juristin stammt aus einer Unternehmerfamilie, ist die Tochter von Renate Thyssen-Henne und war bis 2014 mit Karim Aga Khan IV. verheiratet.

Die private Zeremonie fand übrigens in Salzburg statt, wie ihr Medienanwalt Christian Schertz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Schertz bat allerdings auch darum, keine weiteren Fragen zu stellen und die Privatsphäre des Paares zu respektieren.

Lesen Sie auch:
Künftig für Ungarn am Start: Porsche
Zwist mit Verband?
Porsche-Tochter startet jetzt für Ungarn
06.12.2025

Wahl für Salzburg kommt nicht von ungefähr
Dass die Wahl auf Salzburg fiel, kommt nicht von ungefähr. Nicht nur, dass das Paar ein nicht wegzudenkender Bestandteil des alljährlichen Festspiel-Trubels ist – der in Stuttgart geborene Unternehmer verbrachte auch seine Kindheit in Zell am See, wo sein Vater Ferdinand Porsche den Grundstein für das spätere Automobil-Imperium legte.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
140.404 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
124.076 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
102.791 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf