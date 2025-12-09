Wolfgang Porsche zum vierten Mal unter der Haube

Zum bereits vierten Mal traute sich der deutsch-österreichische Unternehmer Wolfgang Porsche – diesmal in einer geheimen Zeremonie in Salzburg mit seiner Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen.
Es war der Frühling 2023, als Wolfgang Porsche nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner damaligen Frau Claudia einreichte. Doch auch nach drei Ehen scheint der 82-jährige Aufsichtsratschef des Sportwagenherstellers Porsche nicht den Glauben an die Liebe aufgegeben zu haben. Im vierten Anlauf hat Porsche nun seine Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen geheiratet.
Die 62-jährige promovierte Juristin stammt aus einer Unternehmerfamilie, ist die Tochter von Renate Thyssen-Henne und war bis 2014 mit Karim Aga Khan IV. verheiratet.
Die private Zeremonie fand übrigens in Salzburg statt, wie ihr Medienanwalt Christian Schertz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Schertz bat allerdings auch darum, keine weiteren Fragen zu stellen und die Privatsphäre des Paares zu respektieren.
Wahl für Salzburg kommt nicht von ungefähr
Dass die Wahl auf Salzburg fiel, kommt nicht von ungefähr. Nicht nur, dass das Paar ein nicht wegzudenkender Bestandteil des alljährlichen Festspiel-Trubels ist – der in Stuttgart geborene Unternehmer verbrachte auch seine Kindheit in Zell am See, wo sein Vater Ferdinand Porsche den Grundstein für das spätere Automobil-Imperium legte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.