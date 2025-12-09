Wolfgang Porsche zum vierten Mal unter der Haube

Wahl für Salzburg kommt nicht von ungefähr

Dass die Wahl auf Salzburg fiel, kommt nicht von ungefähr. Nicht nur, dass das Paar ein nicht wegzudenkender Bestandteil des alljährlichen Festspiel-Trubels ist – der in Stuttgart geborene Unternehmer verbrachte auch seine Kindheit in Zell am See, wo sein Vater Ferdinand Porsche den Grundstein für das spätere Automobil-Imperium legte.