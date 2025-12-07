Wenn die Gamsstadt im Schnee erwacht

Sobald sich Kitzbühel unter eine glitzernde Schneedecke hüllt, beginnt jene Jahreszeit, auf die viele das ganze Jahr über warten: der Winter mit all seiner Magie. Zwischen mittelalterlichen Gassen, luxuriösen Boutiquen, perfekt präparierten Pisten und einem unvergleichlichen Lebensgefühl vereint die legendäre Sportstadt Tradition, Lifestyle und alpine Eleganz auf einzigartige Weise.