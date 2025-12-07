Wenn die Gamsstadt im Schnee erwacht

Sobald sich Kitzbühel unter eine glitzernde Schneedecke hüllt, beginnt jene Jahreszeit, auf die viele das ganze Jahr über warten: der Winter mit all seiner Magie. Zwischen mittelalterlichen Gassen, luxuriösen Boutiquen, perfekt präparierten Pisten und einem unvergleichlichen Lebensgefühl vereint die legendäre Sportstadt Tradition, Lifestyle und alpine Eleganz auf einzigartige Weise.
Besucher tauchen in den historischen Gassen der Gamsstadt in ein Ambiente ein, das selbst den Alltag in festlichen Glanz verwandelt: Ob Adventromantik, gelebte Sporttradition, internationale Events oder kulinarische Höhepunkte – Kitzbühel vereint all diese Facetten zu einem Gesamterlebnis, das die Menschen Jahr für Jahr begeistert.
Adventzauber zwischen Stadt und Berg
Der Advent in der Gamsstadt hat eine besondere Seele: Bis zum 28. Dezember lädt der stimmungsvolle Adventmarkt im Herzen der Altstadt zu gemütlichen Momenten ein – bei duftendem Punsch, Tiroler Köstlichkeiten und liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk.
Für Kinder wird der Markt zum Wintermärchen: Karussell, Christkindlpostamt und kreative Bastelstationen verkürzen das Warten auf den Heiligen Abend. Ein besonderes Highlight dieses Jahr: Ein 35 Meter hohes Riesenrad, das erstmals den Adventmarkt überragt und einen traumhaften Blick über die verschneite Stadt eröffnet.
Und wer den Advent einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben möchte, besucht den Bergadvent an der Hahnenkammbahn-Bergstation am 12. und 19. Dezember – hoch oben, wo die Winterstille besonders eindrucksvoll wirkt.
Schnell am Berg, mitten im Erlebnis
Das Kitzbüheler Skigebiet ist Legende und Lebensgefühl zugleich: 233 perfekt präparierte Pistenkilometer, 58 moderne Bahnen und ein Panorama, das jeden Tag aufs Neue begeistert, machen die Region zu einem Eldorado für Wintersportler. Vom Stadtzentrum sind es nur wenige Gehminuten zur Hahnenkammbahn – ideal für alle, die direkt vom Frühstück ins Pistenvergnügen starten möchten.
Aber auch abseits der Abfahrten ist Kitzbühel ein Paradies für Winterabenteuer: über 70 Kilometer Loipen, geführte Winterwanderungen und speziell ausgewiesene Skitourenstrecken bieten Abwechslung für jeden Anspruch. Der vollständige Skibetrieb startet am 12. Dezember 2025.
Alpine Eleganz – Shopping und Kulinarik in Bestform
Wer Kitzbühel besucht, spürt schnell: Winterurlaub ist hier mehr als nur Skivergnügen. Beim entspannten Flanieren durch die Innenstadt warten exklusive Einkaufsadressen – von Hermès über Ralph Lauren bis hin zum trendigen Multilabel-Store Michael Mayer Gallery. Die Kitz Galleria begeistert zudem mit neuen Shops und lädt zum Bummeln ein.
Kulinarisch zeigt sich Kitzbühel ebenso vielseitig wie anspruchsvoll. Urige Hütten, traditionelle Wirtshäuser und elegante Bergrestaurants sorgen für Genussmomente mit Tiroler Herz.
Für Feinschmecker gibt es gleich mehrere Hotspots: Das Michelin-Stern prämierte Restaurant Les Deux und das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete Wirtshaus Mocking stehen für höchsten kulinarischen Genuss. Zahlreiche Haubenlokale mit internationaler, regionaler und asiatischer Küche ergänzen das Angebot auf Top-Niveau.
Die großen Winter-Events 2025/26
Der Kitzbüheler Winter wäre nicht vollständig ohne seine legendären Veranstaltungen. Ein Höhepunkt im Jänner: die spektakulären Polo-Turniere auf der verschneiten Reither Wiese. Den Auftakt bildet der Kitzbühel Polo Cup, ein Medium-Goal-Turnier vom 8. bis 11. Jänner 2026, gefolgt vom Hauptevent, dem internationalen Snow Polo World Cup vom 15. bis 18. Jänner - eines der bedeutendsten Events seiner Art, inklusive freiem Eintritt.
Natürlich darf das berühmteste Wintersportevent nicht fehlen: die 86. Hahnenkamm-Rennen vom 19. bis 25. Jänner 2026. Die Streif ist Mythos, Nervenkitzel und Geschichte zugleich – und zieht jährlich tausende Fans wie internationale Stars an. Während die Trainings frei zugänglich sind, sind Tickets für das Rennwochenende ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.
Mit kraftvollen Beats verabschiedet sich der Winter dann schließlich beim Sound | Escape Boutique Festival vom 27. bis 29. März 2026. Bereits zum dritten Mal entsteht zwischen Berg und Tal ein Festivalerlebnis, mit pulsierenden DJ-Sets. Bei kostenlosem Eintritt können Besucher die verschiedenen Locations am Berg aufsuchen und am späteren Nachmittag den Tag in der Innenstadt bei der Mainstage ausklingen lassen. Ein gültiges Bergbahn-Ticket reicht, um die winterlichen Sounds auf den Gipfeln zu genießen.
Ein Winter, der lange in Erinnerung bleibt
Ob Adventzauber, legendäre Sportmomente, internationale Events oder genussvolle Auszeiten – Kitzbühel vereint all diese Facetten zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Ein Winter, wie er schöner kaum sein könnte: abwechslungsreich, elegant und unvergesslich.
Alle Informationen finden Sie unter www.kitzbuehel.com oder Sie buchen einfach direkt und bequem auf booking.kitzbuehel.com.