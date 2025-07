Ersthelfer rettet Steirerin (64) aus Unfallauto

In einer Linkskehre auf der Rechbergstraße in Frohnleiten (Graz-Umgebung) verlor die 64-Jährige am Dienstag gegen 15 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie laut Polizei zwei Bäume und der Pkw kam auf der Seite zum Liegen.