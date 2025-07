Parken wird in Salzburg um ein Drittel teurer

Mit rund 150 Millionen Euro Schulden rechnet die Stadt Salzburg bis ins Jahr 2029 – bis zum Ende der Funktionsperiode der aktuellen Stadtregierung rund um Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Um die selbst auferlegte Maximalverschuldung einzuhalten, muss neben Einsparungen auch an der Gebührenschraube gedreht werden. Salzburg gehört gerade bei den Parkgebühren in der städtischen Kurzparkzone zu den günstigsten Pflastern in Österreich. Derzeit werden 1,50 Euro für die Stunde fällig. Geparkt werden darf maximal drei Stunden. „Ich denke, wir werden auf ungefähr zwei Euro gehen“, sagt der Stadtchef. Trotz einer Erhöhung um rund ein Drittel wäre die Mozartstadt noch immer bei den „Billiganbietern“. In Innsbruck werden 2,20 Euro, in Linz 2 Euro und in Wien und Graz gar 2,60 Euro pro Stunde fällig – und das aktuell. Auch in den anderen Städten sind Erhöhungen nicht ausgeschlossen.