Verstopfter Schacht ließ die Straße vereisen

Die Feuerwehr in Ramingstein in Salzburg musste am Montag zu einem Einsatz der anderen Art ausrücken. Denn ein Wasserschacht war verstopft. Infolgedessen vereiste auch die Straße.
Montagnachmittag startete der Sirenenalarm der Feuerwehr Ramingstein (Lungau). Im Ortsteil Kendelbruck war ein Oberflächenwasserschacht verstopft, der nicht mehr abrannte. Das berichtet die Feuerwehr. Durch die dort vorherrschenden tiefen Temperaturen vereiste in der Folge die Straße, was für eine Gefahr für Autofahrer sorgte.
Einsatz mit Hochdruckreiniger
Mit 13 Mann bekämpften die Floriani dieses Problem. Ein Hochdruckreiniger sowie ein HD-Rohr kamen zum Einsatz, um den Schacht wieder frei zu spülen. Nach drei Stunden und 15 Minuten war der Einsatz wieder beendet.
