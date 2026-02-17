Verstopfter Schacht ließ die Straße vereisen

Montagnachmittag startete der Sirenenalarm der Feuerwehr Ramingstein (Lungau). Im Ortsteil Kendelbruck war ein Oberflächenwasserschacht verstopft, der nicht mehr abrannte. Das berichtet die Feuerwehr. Durch die dort vorherrschenden tiefen Temperaturen vereiste in der Folge die Straße, was für eine Gefahr für Autofahrer sorgte.