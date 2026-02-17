Jeder dritte Salzburger verzichtet aufs Autofahren

In Salzburg wird Autofasten zum Trend: Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass 33 Prozent der Salzburger ab 16 Jahren nie oder selten ein Auto lenken. 29 Prozent fahren täglich, 27 Prozent mehrmals pro Woche. Die Fastenzeit bringt die Initiative „Autofasten“ der katholischen und evangelischen Kirchen, unterstützt vom VCÖ. Sie fordert dazu auf, zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlich mobil zu sein, um Geld zu sparen, Gesundheit zu fördern und die Umwelt zu schonen.