Stadt investiert eine Million in 500 Meter Radweg

Beinahe eine Million Euro nimmt die Stadt Salzburg heuer für 500 Meter an Radwegen in der Franz-Josef-Straße in die Hand. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Faberstraße und Paris-Lodron-Straße. „Wir müssen den Asphalt-Flickerlteppich bereinigen. Für Radfahrer gleicht es einer Rumpelfahrt“, so Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus).