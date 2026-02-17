Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionen-Investition

Neues Zentrum soll Spitzenforscher anlocken

Salzburg
17.02.2026 17:00
Forschung im Labor
Forschung im Labor(Bild: AP/APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde in Salzburg das „Life Sciences Center“ für Forschung in Bereichen wie Gesundheit oder Biotechnologie gegründet. Die Universität, die private Medizin-Uni und die Landeskliniken kooperieren. Bund und Land fördern das Projekt, das Salzburg als Wissenschaftsstandort stärken soll. 

0 Kommentare

Hochkarätige Wissenschafter sind in Salzburg jetzt schon am Werk: Von der Rückenmarksforschung bis zu Erfolgen bei der Heilung von Sehnen reicht die Bandbreite an der privaten Medizin-Uni (PMU). Forscher arbeiten auch erfolgreich mit Vesikeln, einem körpereigenen Transportsystem aus winzig kleinen Bläschen. Dazu kommen Krebsforschung oder Zukunftsrezepte für die Pflege.

Investition in die Forschung

15 Millionen Euro zahlen Bund und Land je zur Hälfte in einer ersten Phase für die Jahre 2025 bis 2027. Geforscht wird in einem breiten Feld von regenerativer Medizin bis zu Neurowissenschaften. 

Um alle Arbeiten zu bündeln, wurde jetzt das „Life Sciences Center Salzburg“ aus der Taufe gehoben. Kooperationspartner sind darin die Salzburger Universität, die PMU und die Landeskliniken. Man will näher zusammenrücken und gemeinsam den Standort stärken. Geforscht wird in einem breiten Feld. Auch Data Science und künstliche Intelligenz fließen ein. Spitzenforscher sollen sich für Salzburg interessieren und Ergebnisse schneller bei Patienten ankommen.

Lesen Sie auch:
Das neue Life Science Center entsteht bis 2029 in Neu Marx und soll „einen wesentlichen Beitrag ...
„Starke Wirtschaft“
Wien baut Forschungs-Mekka um 170 Millionen Euro
23.01.2026
28 Prozent mehr Budget
Millionenregen für Salzburger Universitäten
26.11.2024

Nach der Gründung machen sich jetzt Forscher-Teams an die Arbeit. Bund und Land Salzburg finanzieren den Aufbau in einer ersten Phase mit 15 Millionen Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.316 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
168.155 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.727 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1130 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf