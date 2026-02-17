Neues Zentrum soll Spitzenforscher anlocken

Um alle Arbeiten zu bündeln, wurde jetzt das „Life Sciences Center Salzburg“ aus der Taufe gehoben. Kooperationspartner sind darin die Salzburger Universität, die PMU und die Landeskliniken. Man will näher zusammenrücken und gemeinsam den Standort stärken. Geforscht wird in einem breiten Feld. Auch Data Science und künstliche Intelligenz fließen ein. Spitzenforscher sollen sich für Salzburg interessieren und Ergebnisse schneller bei Patienten ankommen.