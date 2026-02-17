Transporter fuhr Fußgängerin (54) nieder

Rechtsstreit zwischen Kammer und Ex-Direktor
Mitten in Salzburg erfasste am Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich der Raiffeisenstraße und der Rosa-Kerschbaumer-Straße ein Transporter eine Fußgängerin. Die 54-Jährige verletzte sich schwer.
Der Notarzt kümmerte sich um die Verletzte, ehe sie schnellstmöglich in der Salzburger Landeskrankenhaus gebracht wurde. Der Lenker des Transporters (51) blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die exakten Unfallhergang.
