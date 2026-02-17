72-Jähriger verursachte mit fast 2 Promille Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Montagabend im Salzburger Pongau. Dabei war ein Senior mit 1,78 Promille stark alkoholisiert. Die Unfallopfer begaben sich aber selbstständig ins Krankenhaus.
Ein 72-Jähriger schaute Montagabend etwas zu tief ins Glas, und lenkte danach noch sein Auto. Das geschah im Ortsgebiet von Reitsam bei Werfen im Salzburger Pongau am Montagabend (gegen 21 Uhr). Der Senior kollidierte dort mit dem Pkw einer 20-jährigen Pongauerin. Sie und ihr 19-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Jedoch konnten sie sich glücklicherweise selbstständig zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Schwarzach begeben, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Weil der Unfallverursacher 1,78 Promille im Blut hatte, verlor der Pongauer seine Lenkberechtigung und wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.