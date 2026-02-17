72-Jähriger verursachte mit fast 2 Promille Unfall

Ein 72-Jähriger schaute Montagabend etwas zu tief ins Glas, und lenkte danach noch sein Auto. Das geschah im Ortsgebiet von Reitsam bei Werfen im Salzburger Pongau am Montagabend (gegen 21 Uhr). Der Senior kollidierte dort mit dem Pkw einer 20-jährigen Pongauerin. Sie und ihr 19-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.