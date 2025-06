Clint Eastwood schießt gegen heimische Zeitung

Wie der „Guardian“ jetzt berichtete, äußerte sich Clint Eastwood über ein angebliches Interview in der österreichischen Zeitung, das so nie stattgefunden haben soll. „In letzter Zeit sind einige Artikel über mich in den Nachrichten aufgetaucht“, sagte Eastwood in einer Erklärung gegenüber „Deadline“, aus der der „Guardian“ zitierte.