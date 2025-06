Nach Eastwood-Eklat: Jetzt spricht Journalistin

Weitere Unstimmigkeiten in Texten?

Die „ZiB 1“ ist indes auch in weiteren Texten Seredas auf Unstimmigkeiten gestoßen. So finden sich laut der ORF-Nachrichtensendung etwa in Interviews mit Jude Law, Mia Farrow oder auch Ben Affleck Aussagen, die anderswo wortgleich getätigt wurden. Der „Kurier“ will auch das überprüfen. „Das müssen und werden wir uns anschauen“, sagte Gebhart.