„Sagte guten Morgen – und zog den Schlüssel ab“

Er fuhr exakt den Linienkurs, stoppte planmäßig bei den Haltestellen und soll auch ein „durchwegs begabter Lenker“ gewesen sein – trotzdem muss sich ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit mehreren Anzeigen herumschlagen.

Denn in insgesamt zwei Nächten soll der führerscheinlose „Möchtegern-Busfahrer“ unautorisiert mit dem tonnenschweren Gefährt zwischen Enns, Linz und Steyr mit bis zu 105 km/h unterwegs gewesen sein. „Der Bus war versperrt am Bahnhof Enns stationiert. Wir haben auf digitalen und analogen Aufzeichnungen gesehen, dass der Bus am Wochenende in der Nacht unterwegs war. Es gab dafür aber keine Fahrtaufträge“, erklärt Thomas Schönberger, technischer Leiter bei Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe.