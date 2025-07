Mit dem Mountainbike auf den Genussberg Venet

Am guten Fahrweg bleiben

Die Zammer Alm liegt im Liftgebiet nördlich unter dem Krahberg am Venetkamm. Vom Parkplatz rollen wir ein paar Meter auf der Straße zurück hinunter, beim Ortsschild „Anreit“ beginnt links der bezeichnete Fahrweg („Zammer Alm“ bzw. „Skihütte“) zu unserem Ziel (Achtung: nach wenigen Metern nicht bezeichnet links halten, sondern am guten Fahrweg bleiben).