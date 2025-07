Politik fragt, wie glücklich die Innsbrucker sind

Innsbruck bei Happy City Index abgerutscht

In der aktuellen Stunde, ausgewählt durch die Liste Tursky, ging es darum, was die Menschen in Innsbruck glücklich macht. Vorausgegangen war die Veröffentlichung des Happy City Index. Auf diesem ist Innsbruck massiv abgerutscht: von der 29-glücklichsten Stadt auf den 105. Platz (von insgesamt 200). GR Birgit Winkel (Tursky) ist wenig verwundert: Von Baustellen über fehlende Plätze in Kindergärten bis hin zum nicht bezahlbaren Wohnen sei klar, warum die Menschen in Innsbruck nicht glücklich seien. Während GR Maria Trinkl (FPÖ) glückliche bzw. unglückliche Innsbrucker mit immer weniger deutsch sprechenden Menschen in Innsbruck in Zusammenhang brachte – was Dejan Lukovic (Grüne) dazu veranlasste, die FPÖ als klar rassistische Partei zu benennen) – brachte Pia Tomedi (KPÖ) die Grundbedürfnisse, allen voran das leistbare Wohnen, ins Spiel und GR Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) die Mobilität: „Zu viel Verkehr in der Stadt ist ein Auslaufmodell.“ Das habe die erstplatzierte Stadt – Kopenhagen – längst erkannt.