Vikings-Legende gibt Comeback

Eigentlich hatte Aleksandar Milanovic seinen Football-Helm ja schon an den Nagel gehängt. „Aber jetzt war ich bei ein paar Spielen zuschauen und habe die coolen schwarzen Dressen gesehen! In denen will auch spielen“, schmunzelt der 2,01 Meter große O-Liner. Also schnürt der 2022-er Champion ab sofort wieder seine Schuhe für die Vienna Vikings in der European League of Football (ELF).