Sängerin Marlena Martinelli: Weg zurück ins Leben

Fröhlich und ausgelassen hat dieser schicksalsträchtige Juli-Tag für Marlena Martinelli begonnen. Beim Freundinnen-Frühstück wurde über den letzten Auftritt gelacht und über den neuen Radiohit geplaudert. Bis auf leichte Kopfschmerzen deutete nichts darauf hin, dass die Frohnatur mit einem Schlag daniederliegen könnte.