Ex-Juwel muss schon mit 25 Jahren Karriere beenden

Vincent Trummer war ein Fußball-Juwel. Nachwuchsnationalspieler, später Bundesliga-Profi bei Sturm. Im Sommer unterschrieb der Steirer einen Dreijahresvertrag beim tschechischen Erstligisten Zlin. Doch nun gab es die Hiobsbotschaft: Das Knie macht nicht mehr mit. Der 25-Jährige muss die Profischuhe an den Nagel hängen ...
„Mein ganzes Leben war immer auf den Fußball ausgerichtet“, sagt Vincent Trummer. Der 25-jährige ÖFB-Legionär, der seit 2023 in Tschechien gespielt hat, erlebt gerade eine Wende in seinem Sportlerleben. „Ich habe mir letztes Jahr im November das Kreuzband und beide Menisken gerissen. Ich wollte mich zurückkämpfen, weiter meinen Traum als Fußballer leben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.