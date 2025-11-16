Ex-Juwel muss schon mit 25 Jahren Karriere beenden

„Mein ganzes Leben war immer auf den Fußball ausgerichtet“, sagt Vincent Trummer. Der 25-jährige ÖFB-Legionär, der seit 2023 in Tschechien gespielt hat, erlebt gerade eine Wende in seinem Sportlerleben. „Ich habe mir letztes Jahr im November das Kreuzband und beide Menisken gerissen. Ich wollte mich zurückkämpfen, weiter meinen Traum als Fußballer leben.“