Wenn ein Schicksalsschlag den nächsten jagt

Schulden durch Krankheit und Jobverlust

Die Behandlung der Mutter war nicht nur emotional belastend, sondern auch teuer. Um die medizinischen Kosten zu decken, musste der Vater einen Privatkredit aufnehmen. Heute belasten Schulden die Familie – zusätzlich zu allem anderen. Trotz allem hält man zusammen und gibt nicht auf. Aber es folgte der nächste Rückschlag: Eine Heizkostennachzahlung von über 3.100 Euro. Die neue Jahresabrechnung erhöhte die Belastung weiter. Das Konto von Familie K. ist inzwischen leer.