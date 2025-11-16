Spannungen zwischen China und Japan nehmen zu

Die chinesische Küstenwache sprach von einer Patrouille zur „Durchsetzung von Rechten“. China und Japan streiten seit Langem um die von Japan verwalteten Inseln im Ostchinesischen Meer, die in Peking Diaoyu und in Tokio Senkaku genannt werden. China sieht sich historisch-kulturell als rechtmäßiger Besitzer der Inselgruppe, die seit 1972 von Japan verwaltet wird. Vor allem seit dem Fund von Erdöl- und Erdgasreserven hat sich der Konflikt verschärft. Auch Taiwan mischt übrigens in dem Territorialstreit mit.