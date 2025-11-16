„Natürlich will ich Max in unserem Auto haben“

„Das reicht derzeit nicht“

Welchen Vorteil der 58-jährige Brite gegenüber Wolff hat? Er kennt Verstappen noch gut aus seiner Zeit als Sportchef von Red Bull Racing. „Ich habe das Glück, schon lange mit Max befreundet zu sein, und auch mit seinem Vater Jos und seinem Manager Raymond“, so Wheatley, der aber auch weiß: „Diese Freundschaft entwickelt sich, indem man ehrlich zueinander ist und das aufgebaute Vertrauen nicht missbraucht. Aber das reicht derzeit nicht, um Verstappen direkt mit einem Formel-1-Cockpit bei Audi in Verbindung zu bringen.“