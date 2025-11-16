Morscher Baum stürzt über Mauer auf Motorradfahrer

Horror-Unfall am Samstagabend in Innsbruck! Ein morscher Baum stürzte über eine Mauer auf die Straße und fiel direkt auf einen Motorradfahrer, der deshalb schwer zu Sturz kam. Auch ein hinter ihm fahrender Begleiter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzte. Beide Männer mussten mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden.