Morscher Baum stürzt über Mauer auf Motorradfahrer

Horror-Unfall am Samstagabend in Innsbruck! Ein morscher Baum stürzte über eine Mauer auf die Straße und fiel direkt auf einen Motorradfahrer, der deshalb schwer zu Sturz kam. Auch ein hinter ihm fahrender Begleiter konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzte. Beide Männer mussten mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz nach 20 Uhr auf der Innsbrucker Schlossstraße. Zwei einheimische Männer im Alter von 20 und 24 Jahren waren dort mit ihren Motorrädern von Aldrans kommend in Richtung Landeshauptstadt unterwegs, als sich kurz nach dem Schloss Ambras plötzlich ein morscher Baum über der Fahrbahn löste.
Baum fiel direkt auf Biker
„Der Baum stürzte daraufhin über die dortige Stützmauer auf die Fahrbahn bzw. auf den vorausfahrenden 24-jährigen Motorradfahrer“, schildert ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage. Der Biker kam dadurch schwer zu Sturz. Der nachkommende 20-Jährige konnte auch nicht mehr reagieren – er kollidierte mit dem auf der Straße liegenden Baum und stürzte ebenfalls.
Duo mit Rettung ins Krankenhaus
Beide Motorradlenker erlitten Verletzungen. Sie wurden von der alarmierten Rettung erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht. An den Motorrädern entstand schwerer Sachschaden.
Teile stürzten auch auf Autobahn
Teile des Baums fielen über die Landesstraße hinweg auf die darunter vorbeiführende Autobahn. Dort sei es glücklicherweise zu keinen Vorfällen gekommen – die Feuerwehr kümmerte sich um die Entfernung des Baumes.
