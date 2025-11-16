Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“

Die Spieler verfolgten die erste Hälfte der Bosnien-Partie in Zenica noch in der Kabine des Alphamega Stadiums in Limassol und stiegen in den Bus Richtung Flughafen Paphos, als Rumänien 1:0 führte. Bei ihrer Ankunft am Airport stand es bereits 2:1 für Bosnien. Das dritte Tor von Edin Dzeko und Co. sahen die Kicker auf Tablets und Smartphones, während sie auf den Security Check warteten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt gingen die Köpfe nach unten, der um knapp zwei Stunden verspätete Abflug war ein zusätzlicher Stimmungskiller.