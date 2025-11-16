Das hatte ÖFB-Elf seinen Gegnern auf Zypern voraus

Danso auch gegen Bosnien möglicher Alaba-Ersatz

Ebenfalls Lob gab es für Kevin Danso, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung. „Ab und zu muss er sich für gute Aktionen mehr belohnen, doch defensiv war es eine fehlerfreie Leistung“, erklärte Rangnick. Danso könnte auch am Dienstag gegen Bosnien in der Startformation stehen, wenn David Alaba nicht rechtzeitig einsatzfähig sein sollte. „Es wäre schön, wenn David spielen könnte, aber es ist im Moment nicht sehr realistisch. Er hat in diesem Lehrgang noch nie mit der Mannschaft trainiert“, betonte Rangnick.