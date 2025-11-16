Neuerliche Saisonbestleistung von Jakob Pöltl

13. Saisonsieg von Oklahoma City

Der kommende Toronto-Gegner verlor gegen Oklahoma City Thunder mit 96:109. Für den Titelverteidiger hat es damit buchstäblich 13 geschlagen. Die Nummer eins der Liga hält nach 14 Saisonbegegnungen weiterhin bei nur einer Niederlage. Shai Gilgeous-Alexander spielte mit 33 Zählern einmal mehr groß auf. Nichts zu lachen hatten die Milwaukee Bucks, die in eigener Halle von den Los Angeles Lakers klar dominiert wurden und sich mit 95:119 geschlagen geben mussten. Auch im Duell der Liga-Topscorer hatte Luka Doncic von den Lakers mit 41 Zählern gegenüber Giannis Antetokounmpo (32) die Nase vorne.