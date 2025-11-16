Vorteilswelt
129:111 gegen Pacers

Neuerliche Saisonbestleistung von Jakob Pöltl

US-Sport
16.11.2025 07:43
Jakob Pöltl brachte es auf 22 Punkte für die Raptors.
Jakob Pöltl brachte es auf 22 Punkte für die Raptors.(Bild: AP/AJ Mast)

Jakob Pöltl hat seine Saisonbestleistung an Punkten in der National Basketball Association (NBA) am Samstag auf 22 geschraubt. Er war beim 129:111 auswärts gegen die Indiana Pacers gleichauf mit RJ Barrett bester Scorer der Kanadier. Zudem steuerte der 30-jährige Center neun Rebounds und je einen Assist, Steal sowie Block bei. Er war 25:51 Minuten im Einsatz.

Erst am Donnerstag hatte Pöltl in Cleveland 20 Zähler verbucht. In Indianapolis verwertete er acht von neun Würfen aus dem Spiel. „Wir haben gute Lösungen im Pick-and-Roll gefunden, waren insgesamt in der Defense sehr konzentriert und haben nach der Pause mit vielen Fast-Break-Punkten dominiert“, analysierte der Wiener. Auch seinem Rücken gehe es mittlerweile besser. Einziger Makel am Samstag blieb die Freiwurf-Ausbeute des 30-Jährigen mit sechs Treffern bei 14 Versuchen.

Mit dem Erfolg bei den vom früheren Toronto-Spieler Pascal Siakam mit 30 Punkten angeführten Pacers haben die Raptors einen Roadtrip über fünf Partien erfolgreich abgeschlossen. Vier Siegen stand nur eine Niederlage gegenüber. Von den jüngsten acht Partien in der Liga wurden sieben gewonnen. Am Montag wartet ein Heimspiel gegen die Charlotte Hornets auf die Kanadier.

13. Saisonsieg von Oklahoma City
Der kommende Toronto-Gegner verlor gegen Oklahoma City Thunder mit 96:109. Für den Titelverteidiger hat es damit buchstäblich 13 geschlagen. Die Nummer eins der Liga hält nach 14 Saisonbegegnungen weiterhin bei nur einer Niederlage. Shai Gilgeous-Alexander spielte mit 33 Zählern einmal mehr groß auf. Nichts zu lachen hatten die Milwaukee Bucks, die in eigener Halle von den Los Angeles Lakers klar dominiert wurden und sich mit 95:119 geschlagen geben mussten. Auch im Duell der Liga-Topscorer hatte Luka Doncic von den Lakers mit 41 Zählern gegenüber Giannis Antetokounmpo (32) die Nase vorne.

