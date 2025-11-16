Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen

Nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden sind die „Eidgenossen“ so gut wie qualifiziert – wenngleich für Foda eine Mini-Chance besteht, die Schweiz doch noch von der Tabellenspitze der Gruppe B zu stoßen. Drei Punkte beträgt der Vorsprung unserer Nachbarn, außerdem konnte die Truppe von Murat Yakin bislang elf Tore mehr erzielen.