Es braucht ein Wunder

Foda darf mit Kosovo weiterhin von der WM träumen

Fußball International
16.11.2025 07:08
Franco Foda durfte mit dem Kosovo einen 2:0-Sieg bejubeln.
Es braucht zwar ein Wunder, am Papier hat Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda mit dem Kosovo jedoch noch die Chance, sich für die WM zu qualifizieren. Am Dienstag kommt es in Pristina zum Showdown gegen die Schweiz.

0 Kommentare

Nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden sind die „Eidgenossen“ so gut wie qualifiziert – wenngleich für Foda eine Mini-Chance besteht, die Schweiz doch noch von der Tabellenspitze der Gruppe B zu stoßen. Drei Punkte beträgt der Vorsprung unserer Nachbarn, außerdem konnte die Truppe von Murat Yakin bislang elf Tore mehr erzielen.

Es braucht einen Kantersieg
Im Hinspiel feierte die Schweiz einen 4:0-Heimsieg. Da für das Weiterkommen das direkte Duell zählt, muss der Kosovo mit mindestens 5:0 gewinnen, um das Ticket für das Großereignis in Amerika zu buchen. 

Noch alles offen ist in der Gruppe C, wo Spitzenreiter Dänemark nach einem 2:2 gegen Belarus einen Punkt Vorsprung auf Schottland hat, das in Griechenland 2:3 verlor. Das „Finale“ der Topteams steigt ebenfalls am Dienstag in Schottland.

