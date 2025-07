Syrien verkündet Waffenruhe in Drusenstadt

Israels Soldatinnen und Soldaten greifen immer wieder Ziele in Syrien an. Erst am Montag hatte es Angriffe gegen syrische Panzer in der Provinz gegeben. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einer „Botschaft und Warnung“ an die Führung des Nachbarlandes. Man werde kein Leid der Drusen akzeptieren, hieß es.