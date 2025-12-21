Tierischer Alarm: Katze aus eisigem Bach gerettet

Ein Stubentiger löste Sonntagfrüh einen Feuerwehreinsatz im Tiroler Zillertal aus: Die Katze war in ein verbautes Bachbett gestürzt und konnte sich nicht mehr aus dem eisigen „Gefängnis“ befreien. Zum Glück hörte der Besitzer der Samtpfote das laute Miauen ...
Schauplatz des tierischen Einsatzes war der verbaute Öxlbach in Schlitters. Gegen 7.45 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr via Leitstelle Tirol alarmiert. „Tierrettung Gewässer“ – lautete der Einsatzcode.
Landwirt hörte klägliches Miauen
Eine Katze war in das verbaute, gemauerte Bachbett gefallen. Aus eigener Kraft konnte sich der Stubentiger nicht mehr aus dem eiskalten Wasser befreien. Das klägliche Miauen hörte schließlich ein Landwirt, dem das Tier offenbar auch gehört.
Mit Kescher eingefangen
Mittels Leitern, Kescher und Transportbox konnten die Florianijünger die Katze rasch einfangen – im Anschluss wurde die Samtpfote unversehrt ihren Besitzern übergeben. Was für ein tierisches Abenteuer ...
