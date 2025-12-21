Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr zur Stelle

Tierischer Alarm: Katze aus eisigem Bach gerettet

Tirol
21.12.2025 12:01
Waren rasch zur Stelle: Mitglieder der örtlichen Feuerwehr.
Waren rasch zur Stelle: Mitglieder der örtlichen Feuerwehr.(Bild: ZOOM Tirol)

Ein Stubentiger löste Sonntagfrüh einen Feuerwehreinsatz im Tiroler Zillertal aus: Die Katze war in ein verbautes Bachbett gestürzt und konnte sich nicht mehr aus dem eisigen „Gefängnis“ befreien. Zum Glück hörte der Besitzer der Samtpfote das laute Miauen ...

0 Kommentare

Schauplatz des tierischen Einsatzes war der verbaute Öxlbach in Schlitters. Gegen 7.45 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr via Leitstelle Tirol alarmiert. „Tierrettung Gewässer“ – lautete der Einsatzcode.

Landwirt hörte klägliches Miauen
Eine Katze war in das verbaute, gemauerte Bachbett gefallen. Aus eigener Kraft konnte sich der Stubentiger nicht mehr aus dem eiskalten Wasser befreien. Das klägliche Miauen hörte schließlich ein Landwirt, dem das Tier offenbar auch gehört.

Die Katze wurde in einer Transportbox aus dem Bachbett gebracht und ihren Besitzern übergeben.
Die Katze wurde in einer Transportbox aus dem Bachbett gebracht und ihren Besitzern übergeben.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit Kescher eingefangen
Mittels Leitern, Kescher und Transportbox konnten die Florianijünger die Katze rasch einfangen – im Anschluss wurde die Samtpfote unversehrt ihren Besitzern übergeben. Was für ein tierisches Abenteuer ...

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ZillertalTirol
Feuerwehr
KatzeFeuerwehreinsatzBachbettAlarm
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
316.511 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.669 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.597 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf