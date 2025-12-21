Mbappe egalisiert Real-Rekord von „Idol“ Ronaldo

Für Mbappe war es die letzte Chance auf den Rekord, bestreitet Real sein nächstes Pflichtspiel doch erst am 4. Jänner gegen Betis. Der Angreifer, der zuvor zweimal die Latte getroffen hatte, jubelte nach seinem Tor im Stile seines Vorbildes. „Er ist seit der Kindheit mein Idol“, erklärte Mbappe. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, mittlerweile ist er ein Freund.“ Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für Real und gewann mit den Madrilenen viermal die Champions League. Seit Jahresbeginn 2023 ist der mittlerweile 40-Jährige bei Al-Nassr in Saudi-Arabien engagiert.