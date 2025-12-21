Mbappe egalisiert Real-Rekord von „Idol“ Ronaldo

Kylian Mbappe hat an seinem 27. Geburtstag einen Rekord von Cristiano Ronaldo eingestellt. Der Franzose kam nach seinem Elfmetertreffer am Samstag beim 2:0-Ligasieg gegen Sevilla im Kalenderjahr auf 59 Tore für Real Madrid. Ronaldo hatte die Bestmarke 2013 gesetzt. „In meinem ersten Jahr das geschafft zu haben, was Cristiano geschafft hat, ist unglaublich“, meinte Mbappe. Der Portugiese sei sein „Idol“ und der beste Spieler der Klubgeschichte. „Es ist eine Ehre für mich.“
Für Mbappe war es die letzte Chance auf den Rekord, bestreitet Real sein nächstes Pflichtspiel doch erst am 4. Jänner gegen Betis. Der Angreifer, der zuvor zweimal die Latte getroffen hatte, jubelte nach seinem Tor im Stile seines Vorbildes. „Er ist seit der Kindheit mein Idol“, erklärte Mbappe. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, mittlerweile ist er ein Freund.“ Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für Real und gewann mit den Madrilenen viermal die Champions League. Seit Jahresbeginn 2023 ist der mittlerweile 40-Jährige bei Al-Nassr in Saudi-Arabien engagiert.
David Alaba stand erstmals nach sechs Wochen wieder im Matchkader von Real. Der jüngste Einsatz des immer wieder angeschlagenen ÖFB-Kapitäns datiert allerdings von 19. Oktober. Knapp 60 Ligaminuten hat der 33-Jährige von Trainer Xabi Alonso bisher erhalten. Alabas Vertrag in Madrid läuft bis Saisonende und damit bis zur WM in Nordamerika. Der Wiener hat bisher immer betont, dass er ihn erfüllen will. Mbappe grüßte er zu seinem Ehrentag auf Instagram mit den Worten: „Happy birthday frero!“ (Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.