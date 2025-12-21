Hilfe für junge Familie aus Vorarlberg in Not

Stromabschaltung drohte

Das ohnehin knappe Einkommen der Familie reduzierte sich damit auf Arbeitslosen- und Kinderbetreuungsgeld – zu wenig, um unerwartete Ausgaben zu stemmen. Als dann auch noch ein neuer Boiler angeschafft werden musste und sich die gesundheitliche Situation des Babys verschlechterte, geriet die Familie finanziell in eine akute Notlage. Die offenen Rechnungen türmten sich, und schließlich drohte sogar die Abschaltung des Stroms.