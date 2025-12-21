Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein Funken Wärme“

Hilfe für junge Familie aus Vorarlberg in Not

Funken Wärme
21.12.2025 12:00
Raffaela Bitschnau-Osti berät Hilfesuchende bei der Caritas in Vorarlberg.
Raffaela Bitschnau-Osti berät Hilfesuchende bei der Caritas in Vorarlberg.(Bild: Caritas)

Der Jobverlust in einer ohnehin schon schwierigen Familiensituation mit einem erkrankten Neugeborenen brachte einen dreifachen Vater auch an seine finanziellen Grenzen. Dank der Spenden aus „Ein Funken Wärme“ war Hilfe möglich!

Herr B. und seine Frau sind Eltern von drei Kindern. Der jüngste Sohn ist erst ein halbes Jahr alt, die beiden älteren Schwestern besuchen Volks- bzw. Mittelschule. Die Geburt des kleinen Sohnes war mit schweren Komplikationen verbunden, was für die Familie eine sehr belastende Zeit bedeutete.

Jobverlust wegen Kinderbetreuung
Da das Neugeborene längere Zeit im Krankenhaus bleiben musste, war Frau B. kaum zu Hause – und Herr B. stand plötzlich vor der Aufgabe, den Alltag mit den beiden älteren Kindern zu bewältigen. Infolgedessen konnte er seiner Arbeit nicht mehr regelmäßig nachgehen – was letztlich zum Verlust seiner Anstellung führte.

Stromabschaltung drohte
Das ohnehin knappe Einkommen der Familie reduzierte sich damit auf Arbeitslosen- und Kinderbetreuungsgeld – zu wenig, um unerwartete Ausgaben zu stemmen. Als dann auch noch ein neuer Boiler angeschafft werden musste und sich die gesundheitliche Situation des Babys verschlechterte, geriet die Familie finanziell in eine akute Notlage. Die offenen Rechnungen türmten sich, und schließlich drohte sogar die Abschaltung des Stroms.

Caritas

In dieser schwierigen Zeit wandte sich die Familie an die Sozialberatung der Caritas. Dank des Engagements eines ehrenamtlichen Energieberaters und finanzieller Unterstützung aus dem „Ein Funken Wärme“-Topf konnte eine Lösung für die Stromkosten gefunden und die Abschaltung in letzter Minute verhindert werden.

Dafür ein Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
kmm
KMM
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
321.403 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
137.216 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
129.172 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf