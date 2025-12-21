Promi-Weihnachten zwischen Pannen und Küchen-Chaos

Ein Familienmitglied fällt in den Christbaum, das Essen fehlt – Weihnachten läuft nicht immer nach Plan. Das gilt auch für unsere Promis. Norbert Oberhauser, Christa Kummer & Co erzählen von ihren lustigsten Weihnachts-Pannen. Und Herby Stanonik spricht offen über etwas, das viele von uns nur zu gut kennen: die liebe Familie.