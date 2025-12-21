Grippe-Welle erreicht zu Weihnachten Höhepunkt

Einen Monat früher als gewohnt hat die Grippewelle – wie berichtet – Österreich mit voller Wucht erfasst. Und laut Prognose erreicht sie wohl genau zu den Festtagen ihren Höhepunkt. Verschärft wird die Lage durch die neue, mutierte Variante des Virus, die massiv um sich greift.
Es wird gehustet, gezittert, geschwitzt und gefiebert – und im ungünstigsten Fall fällt Weihnachten heuer für so manchen flach. Die Grippewelle grassiert aktuell in Österreich. Zuletzt war ein massiver Anstieg an Fällen zu bemerken.
Heuer ist vieles anders
Auffällig im heurigen Jahr der weit frühere Beginn der Welle im Land: War noch in den vergangenen Jahren im Jänner der Höhepunkt an Infektionen erreicht, ist es im scheidenden Jahr bereits in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel so weit.
Weitere Auffälligkeit: Die Influenza-Variante H1N1 wird zunehmend verdrängt. „80 Prozent der Fälle werden mittlerweile durch H3N2 verursacht; der Rest durch H1N1“, teilte Judith Aberle, Professorin für Virus Immunologie an der Meduni Wien, auf X mit. Die neue Mutante ist zwar per se offenbar nicht gefährlicher bzw. löst keine schwerere Erkrankung aus, könnte allerdings leichter übertragbar bzw. ansteckender sein.
Ein zusätzliches Problem: Die Grippeimpfung passt aufgrund der Mutation nicht perfekt, und ist daher weniger wirksam. „Aber erste Daten aus Großbritannien deuten darauf hin, dass die Impfung dennoch schwere Grippeverläufe und Krankenhausaufenthalte reduziert“, so Aberle. Ein Anstieg bei Spitalseinweisungen aufgrund einer Grippeerkrankung sei ebenfalls zu bemerken, so die Virologin.
Influenza, Covid-19 oder Erkältung?
Ist es nun die Grippe, eine Erkältung oder doch Corona? Typisch für eine Influenza-Infektion ist ein plötzliches Auftreten der Symptome im Vergleich zu Covid-19 oder einer Erkältung, wo sich diese eher schleichend mit steigender Intensität entwickeln. Möglich sind unter anderem hohes Fieber, ein schweres Erschöpfungsgefühl mit Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Husten. Bei einem schweren Verlauf besteht das Risiko, eine Lungenentzündung oder einen Herzinfarkt zu bekommen.
