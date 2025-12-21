Passant wurde in Bludenz zum Lebensretter!

27-Jähriger schlief in Küche

Dorthin wurde auch noch ein zweiter Bewohner, ein 27-jähriger Mann, gebracht. Laut Polizei habe dieser zum Zeitpunkt des Brandes in der Küche geschlafen. Er erlitt ebenfalls eine Rauchgasvergiftung. Der Auslöser für den ganzen Wirbel war denkbar banal: Ein Kochtopf war auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden.