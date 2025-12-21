Passant wurde in Bludenz zum Lebensretter!

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag in Bludenz (Vorarlberg) abgespielt. Ein Passant hatte bemerkt, wie Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses quoll, und reagierte geistesgegenwärtig.
Der Mann spazierte gegen 1.20 Uhr die Mutterstraße entlang, als er plötzlich Rauchschwaden aus einem Wohnhaus ziehen sah. Er betrat das Objekt, stellte fest, dass es in der Küche brannte, holte einen Feuerlöscher und bekämpfte mit diesem die Flammen – und zwar erfolgreich.
Zuvor hatte dies schon eine 56-jährige Bewohnerin versucht – ihre Versuche, den Brand mit Wasser zu löschen, scheiterten allerdings. Die Frau erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung, sie musste ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden.
27-Jähriger schlief in Küche
Dorthin wurde auch noch ein zweiter Bewohner, ein 27-jähriger Mann, gebracht. Laut Polizei habe dieser zum Zeitpunkt des Brandes in der Küche geschlafen. Er erlitt ebenfalls eine Rauchgasvergiftung. Der Auslöser für den ganzen Wirbel war denkbar banal: Ein Kochtopf war auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.