Ilzer-Vorgänger übernimmt bei Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo wird neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Real Sociedad San Sebastian. Der 48-Jährige folgt bei den im Abstiegskampf steckenden Basken auf den vor einer Woche entlassenen Sergio Francisco.
Matarazzo war über ein Jahr lang ohne Job, seit der gebürtige US-Amerikaner im November 2024 vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim beurlaubt worden war. Davor coachte er den VfB Stuttgart.
