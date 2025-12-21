Vorteilswelt
Neue F1-Ära: Verstappens Manager enthüllt Details

Formel 1
21.12.2025 11:34
Max Verstappen, Helmut Marko, der Red Bull den Rücken kehrt, und Raymond Vermeulen (von li. nach ...
Max Verstappen, Helmut Marko, der Red Bull den Rücken kehrt, und Raymond Vermeulen (von li. nach re.)(Bild: Red Bull Content Pool)

Welches Team gibt in der nächsten Saison den Ton an? Weil die Formel 1 in eine neue Ära startet, herrscht großes Rätselraten in der Motorsport-Königsklasse. Max Verstappens Manager Raymond Vermeulen verrät nun interessante Details über Red Bulls Motor.

Mit Beginn der Saison 2026 werden die Autos kleiner, leichter und vor allem umweltfreundlicher. Das Herzstück der Revolution ist die Antriebseinheit, durch die sich die Motorsport-Königsklasse als technologische Speerspitze und Vorreiterin in Sachen Klimaschutz positionieren will. Das soll durch „CO2-neutrale“ Kraftstoffe und deutlich mehr Batterie-Power im Hybrid erreicht werden. Zudem wird eine aktive Aerodynamik eingeführt.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AP/Kamran Jebreili)

Welches Team in technischer Hinsicht der größte Wurf gelingen wird, weiß noch niemand. Vor allem das Zusammenspiel von Verbrenner, Batterie und Kraftstoff wird entscheidend sein. Verstappens Manager Raymond Vermeulen höre „gute Dinge“ aus dem Red-Bull-Lager über die Entwicklung der neuen Power Unit, schildert er im Gespräch mit „RacingNews365.com“, meint jedoch auch: „Was bedeutet gut? Ich weiß es nicht, denn ich kenne die Referenzen nicht. Also lasst uns abwarten.“

Max Verstappen
„Das ist der entscheidende Punkt“
Aus seiner Sicht sei „der entscheidende Punkt, welches Team es schafft, so schnell wie möglich die Wende zu schaffen, wenn man nicht ganz oben in der Hackordnung steht. Also, wie kann man das Büro in der Fabrik umgestalten und neue Teile für das Auto beschaffen, um ein schnelles Auto zu bekommen? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber das gilt für alle gleichermaßen, das ist das Gute daran.“ Fest steht: Sein Schützling hat erneut einiges vor. „Max ist noch jung, noch ehrgeizig und immer noch sehr schnell“, unterstreicht Vermeulen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
