Neue F1-Ära: Verstappens Manager enthüllt Details

„Das ist der entscheidende Punkt“

Aus seiner Sicht sei „der entscheidende Punkt, welches Team es schafft, so schnell wie möglich die Wende zu schaffen, wenn man nicht ganz oben in der Hackordnung steht. Also, wie kann man das Büro in der Fabrik umgestalten und neue Teile für das Auto beschaffen, um ein schnelles Auto zu bekommen? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber das gilt für alle gleichermaßen, das ist das Gute daran.“ Fest steht: Sein Schützling hat erneut einiges vor. „Max ist noch jung, noch ehrgeizig und immer noch sehr schnell“, unterstreicht Vermeulen.