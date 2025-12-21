17-jähriger Alkolenker versenkt Pkw in Graben

Ohne Schein und alkoholisiert

Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien – er wurde mit nicht näher definierten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Dort landete auch sein Beifahrer, den es allerdings weit schlimmer erwischte: Er musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden, anschließend wurde er noch vor Ort vom Notarzt versorgt. Laut Polizei hat der 18-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Für den 17-Jährigen wird Sache noch massive Konsequenzen haben: Zum einen saß er alkoholisiert am Steuer, zum anderen besitzt er keinen Führerschein.