Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Schwerverletzter

17-jähriger Alkolenker versenkt Pkw in Graben

Vorarlberg
21.12.2025 11:43
Der Notarzt war rasch zur Stelle.
Der Notarzt war rasch zur Stelle.(Bild: Mathis Fotografie)

Am frühen Sonntagmorgen hat sich in Höchst ein verhängnisvoller Verkehrsunfall ereignet, dabei wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Der Lenker des Unfallwagens hätte gleich aus mehreren Gründen nicht am Steuer sitzen dürfen. 

0 Kommentare

Gegen 5.20 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Pkw die Seestraße in Höchst entlang, auf dem Beifahrersitz saß ein 18-jähriger Kollege. In einer Rechtskurve verlor der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über das Auto, die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug durchbrach zuerst ein Ortsschild, mähte dann eine Straßenlaterne um und krachte schließlich in einen knapp drei Meter tiefen Graben, wo es seitlich zu Liegen kam.

Ohne Schein und alkoholisiert
Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien – er wurde mit nicht näher definierten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Dort landete auch sein Beifahrer, den es allerdings weit schlimmer erwischte: Er musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden, anschließend wurde er noch vor Ort vom Notarzt versorgt. Laut Polizei hat der 18-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Für den 17-Jährigen wird Sache noch massive Konsequenzen haben: Zum einen saß er alkoholisiert am Steuer, zum anderen besitzt er keinen Führerschein. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-0° / 7°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
316.511 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.669 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
120.597 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Ein Schwerverletzter
17-jähriger Alkolenker versenkt Pkw in Graben
Krone Plus Logo
Reform auf dem Papier
Experten zerlegen Vorarlbergs Psychiatriestrategie
Ursache rätselhaft
Pkw-Lenker kracht gegen Betonmauer und stirbt
Krone Plus Logo
Klosteraufhebungen
Die Klarissinnen von Valduna: Bis zum Ende gehofft
Vor Weltcupdebüt
Jakob Greber reiste zufrieden nach Alta Badia
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf