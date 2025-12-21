17-jähriger Alkolenker versenkt Pkw in Graben

Am frühen Sonntagmorgen hat sich in Höchst ein verhängnisvoller Verkehrsunfall ereignet, dabei wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt. Der Lenker des Unfallwagens hätte gleich aus mehreren Gründen nicht am Steuer sitzen dürfen.
Gegen 5.20 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Pkw die Seestraße in Höchst entlang, auf dem Beifahrersitz saß ein 18-jähriger Kollege. In einer Rechtskurve verlor der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über das Auto, die Folgen waren fatal: Das Fahrzeug durchbrach zuerst ein Ortsschild, mähte dann eine Straßenlaterne um und krachte schließlich in einen knapp drei Meter tiefen Graben, wo es seitlich zu Liegen kam.
Ohne Schein und alkoholisiert
Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien – er wurde mit nicht näher definierten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Dort landete auch sein Beifahrer, den es allerdings weit schlimmer erwischte: Er musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen geborgen werden, anschließend wurde er noch vor Ort vom Notarzt versorgt. Laut Polizei hat der 18-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Für den 17-Jährigen wird Sache noch massive Konsequenzen haben: Zum einen saß er alkoholisiert am Steuer, zum anderen besitzt er keinen Führerschein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.