EU verschiebt Gegenschlag im Zollstreit mit USA

Die EU will trotz der jüngsten Zoll-Drohungen Donald Trumps weiterhin auf Diplomatie setzen. Mit Gegenmaßnahmen auf die vom US-Präsidenten am Samstag angekündigten 30-prozentigen Zölle auf EU-Exporte will Brüssel bis 1. August warten, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntag bekannt gab.