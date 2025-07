Anschlagspläne in Wien: Mittäter jetzt vor Gericht

Der jugendliche Syrer wurde in Frankfurt an der Oder festgenommen, wo er zur Schule ging. Am Montag hat der Prozess in Berlin begonnen, wegen des Alters des Angeklagten wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Er ist wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und dem Unterstützen einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt.