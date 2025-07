Karner will nur Straftäter nach Syrien abschieben

Der abgeschobene Syrer wurde inzwischen den Behörden in seinem Land übergeben. Seither fehlt von dem Mann jede Spur. Er dürfte wohl in Gewahrsam genommen worden sein, sagte Sebastian Frik von der Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Karner sagte am Montag, dass er davon ausgehe, dass die Behörden und Gerichte in Österreich korrekt gehandelt hätten. Daher halte er auch an weiteren Abschiebungen fest.