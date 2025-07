Trump stellt Putin Ultimatum: „Deal oder Zölle“

„Massive“ Waffenlieferungen – von der EU bezahlt

Gleichzeitig gab der US-Präsident „massive“ Waffenlieferungen an die Ukraine bekannt. Darüber gebe es eine Einigung zwischen den USA und der NATO. Die Vereinbarung bedeute, „dass die Ukraine ihre Hände an wirklich massive Mengen an militärischer Ausrüstung bekommen“ werde, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Montag bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Demnach sollen US-Waffen, etwa für die Luftabwehr, von europäischen Ländern bezahlt werden.