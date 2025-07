Auch Grazer Gastronom klagt jetzt Ochsenknecht

Weil er 2021 nach seiner 30er-Party in Tirol vergessen hatte, die Hotel-Rechnung zu begleichen, klickten für Schauspieler und Reality-Star Jimi Blue Ochsenknecht Ende Juni in Hamburg die Handschellen. Zwar hat Ex-Freundin Yeliz Koc die knapp 14.000 Euro mittlerweile überwiesen, der Spross von Uwe und Natascha Ochsenknecht wurde dennoch zuletzt in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.