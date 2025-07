ÖBB: Tote Pferde und Sprayer im Waldviertel

Sprayer suchten nachts Bahnhof heim

Ein „buntes Aufeinandertreffen“ am Bahnhof in der Waldviertler Bezirksstadt Horn gab es bereits am Wochenende. Knapp nach Mitternacht am Samstag gingen vier Mitarbeitern des ÖBB Sicherheitsdienstes zwei Deutsche ins Netz. Ein in Wien-Leopoldstadt lebender 29-Jähriger und ein 28-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen wurden von den Bahn-Securitys angehalten, bis die Polizei eintraf.