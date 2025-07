Sintflutartige Unwetter trafen Teile Österreichs

Wasser trat über Ufer

Auch die Südautobahn (A2) blieb nicht verschont: In einem Baustellenbereich stand die Fahrbahn unter Wasser, Verkehrschaos war die Folge. In Lichtenwörth trat das Wasser über die Ufer, die Hauptstraße verwandelte sich kurzzeitig in einen reißenden Strom.