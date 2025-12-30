Robbie Williams zeigt seinen gestählten Beach-Body

Für die Fans von Robbie Williams gibt es am Ende des Jahres noch einmal ein waschechtes „Thirst Trap“-Bild, wie Ehefrau Ayda Field es ausdrückt. Die knipste ihren Göttergatten nämlich nur in Badehose am Strand und teilte das Foto umgehend mit ihren Anhängern.
Kein Wunder! Immerhin kann sich der Beach-Body des 51-Jährigen auch sehen lassen. Denn Williams hat in den letzten Jahren nicht nur ordentlich abgespeckt, sondern sich zuletzt auch eine gehörige Portion Muckis antrainiert.
Fans läuft Wasser im Mund zusammen
Frech kommentierte Ayda den Schnappschuss mit dem Hashtag „Thirst Trap“. Dabei handelt es sich um eine Aufnahme, die den Fans regelrecht das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Und dass der Ehefrau von Robbie das mit diesem Foto gelungen ist, das beweist ein Blick in die Kommentare.
Hier sehen Sie das Foto von Robbie Williams, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt:
„Oh, mein Gott!“, „Ich glaube, ich muss mich hinlegen! Du glückliche Lady“, oder „Schau dir dieses heiße Eisen an“, waren nur einige der bewundernden Kommentare, die die Fans des Ex-Take-That-Stars auf Instagram hinterließen. Zudem hagelte es zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis.
Sehschwäche wegen Abnehmspritze
Robbie Williams hat noch nie einen Hehl aus seinem JoJo-Gewicht gemacht und seine Fans an seiner aktuellen Abnehm-Reise teilhaben lassen. Und hat zudem ganz offen die Nebenwirkungen der Abnehmspritze gesprochen.
Denn wie er kürzlich der britischen „Sun“ verriet, habe er Sorge, sein Augenlicht zu verlieren. Demnach sehe er zunehmen verschwommen und könne seine Fans im Publikum nicht mehr richtig wahrnehmen. All das sei allerdings nicht nur ein Zeichen seines Alters, sondern vermutlich auch auf die Nutzung der Abnehmspritze zurückzuführen.
Und obwohl in Großbritannien zahlreiche Meldungen in Zusammenhang mit der Verwendung der Abnehmspritze eingingen, will Williams nicht darauf verzichten, da sie ihm bei einer „Seelenqual“ geholfen habe.
