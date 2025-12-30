So viel wird Autobahnmaut in Italien 2026 kosten

Mehrere Kriterien bei Mauthöhe

Die italienischen Autobahnbetreiber unterscheiden bei der Höhe der Maut nach der Höhe der Vorderachse des Fahrzeugs. Es gibt fünf Klassen, von unter anderem Motorrädern und Rollern über Vans und Wohnmobile bis hin zu großen Bussen und Lastwägen. Auch die Strecke ist ein Kriterium bei der Mauthöhe. Für viele Tunnel, Passstraßen und Autoverladungen ist eine Gebühr zu entrichten. Rund um einige Städte wie Mailand, Aosta, Turin, Rom und Neapel erheben die Autobahnbetreiber einen Pauschalbetrag.