Anpassung aufgeschoben
So viel wird Autobahnmaut in Italien 2026 kosten
Ab Jänner 2026 wird die Autobahnmaut in Italien teurer. Hintergrund ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom Oktober, in dem Richterinnen und Richter gesetzliche Aufschübe der Mautanpassungen für verfassungswidrig erklärten.
Die Maut war seit 2020 mehrmals nicht an die Inflation angepasst worden. Diese Regelungen hätten gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der unternehmerischen Freiheit und ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen, hieß es. Die Verkehrsregulierungsbehörde ART reagierte entsprechend und erhöhte die Autobahnmaut um 1,5 Prozent. Damit wird sie an die Inflation angepasst – trotz mehrfacher Versuche der Regierung in Rom, Erhöhungen zu verhindern.
Die Opposition machte Verkehrsminister Matteo Salvini dafür verantwortlich. Seine Verkehrspolitik sei gescheitert, sagten Vertreterinnen und Vertreter. Salvini und seine Partei wiesen die Kritik zurück und sehen die Verantwortung bei der Justiz.
Mehrere Kriterien bei Mauthöhe
Die italienischen Autobahnbetreiber unterscheiden bei der Höhe der Maut nach der Höhe der Vorderachse des Fahrzeugs. Es gibt fünf Klassen, von unter anderem Motorrädern und Rollern über Vans und Wohnmobile bis hin zu großen Bussen und Lastwägen. Auch die Strecke ist ein Kriterium bei der Mauthöhe. Für viele Tunnel, Passstraßen und Autoverladungen ist eine Gebühr zu entrichten. Rund um einige Städte wie Mailand, Aosta, Turin, Rom und Neapel erheben die Autobahnbetreiber einen Pauschalbetrag.
Wie hoch die Maut in unserem Nachbarland ausfällt, lässt sich somit nicht pauschal sagen. Auf der Basis des ADAC-Mautrechner können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer eine Schätzung bekommen. Einzugeben sind der Ausgangs- und Endpunkt der Route. Auf dem italienischen Festland sind alle Autobahnen gebührenpflichtig, auf Schnellstraßen wird hingegen keine Maut verlangt.
