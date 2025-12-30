Mehr Polizei zu Silvester: „Auf alles vorbereitet“

Sicherheitskontrollen am Silvesterpfad verschärft

Dort wurde am Montag die Informationszentrale für Sicherheit in der Innenstadt vorgestellt. Diese soll den Einsatzkräften, von Rettung bis Polizei, einen raschen Informationsfluss garantieren. Zudem werden hundert Polizisten zusätzlich im Einsatz sein, „die Hälfte davon am Silvesterpfad“, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan. Dieser verlangt eine Durchsuchungsverordnung der teilnehmenden Personen, um „gefährliche Gegenstände“ aus dem Verkehr zu ziehen. Darunter fallen neben Waffen und Pyrotechnika unter anderem auch Gassprühflaschen oder Laserpointer.