Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wir feiern, sie wachen

Mehr Polizei zu Silvester: „Auf alles vorbereitet“

Wien
30.12.2025 13:50
Hochschutz zu Silvester: Hunderte Einsatzkräfte sind landesweit im Einsatz.
Hochschutz zu Silvester: Hunderte Einsatzkräfte sind landesweit im Einsatz.(Bild: Eva Manhart)

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte sichert den Jahreswechsel in ganz Österreich. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stellte am Dienstag das Sicherheitskonzept für die Silvesterfeiern vor. Eine konkrete Bedrohung sehe er nicht, dennoch setzt die Exekutive auf mehr Präsenz.

0 Kommentare

Am Mittwoch zu Mitternacht knallen wieder die Korken – ein weiteres Jahr ist um, 2026 steht in den Startlöchern. Ob Feuerwerk, Blei gießen, Walzer tanzen oder Silvesterpfad, für die Sicherheit in Österreich ist laut Innenminister Karner gesorgt. „Der Jahreswechsel ist im ganzen Land der arbeitsintensivste Tag des Jahres“, sagt der Minister in Wien vor Medienvertretern.

Sicherheitskontrollen am Silvesterpfad verschärft
Dort wurde am Montag die Informationszentrale für Sicherheit in der Innenstadt vorgestellt. Diese soll den Einsatzkräften, von Rettung bis Polizei, einen raschen Informationsfluss garantieren. Zudem werden hundert Polizisten zusätzlich im Einsatz sein, „die Hälfte davon am Silvesterpfad“, erklärte Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan. Dieser verlangt eine Durchsuchungsverordnung der teilnehmenden Personen, um „gefährliche Gegenstände“ aus dem Verkehr zu ziehen. Darunter fallen neben Waffen und Pyrotechnika unter anderem auch Gassprühflaschen oder Laserpointer.

Wer feiert wie in Österreich? Vorsätze, Ausgaben und Feuerwerkspläne im Überblick.
Wer feiert wie in Österreich? Vorsätze, Ausgaben und Feuerwerkspläne im Überblick.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Foto: stock.adobe.com | Quelle: www.handelsverband.at)
(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Foto: stock.adobe.com | Quelle: www.handelsverband.at)
(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Foto: stock.adobe.com | Quelle: www.handelsverband.at)
(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Foto: stock.adobe.com | Quelle: www.handelsverband.at)

Die Wiener Exekutive darf sich über 180 zusätzliche Beamtinnen und Beamte aus Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und Niederösterreich freuen. Daneben stehen in der Bundeshauptstadt heuer auch erstmals Samariterbund, Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser mit zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften gemeinsam im Einsatz. 

Zitat Icon

Gehen Sie mit Pyrotechnik sensibel und vernünftig um, damit wirklich alle Menschen in diesem Land das neue Jahr feiern können.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Die Polizei wird wie gewohnt die Regeln für Feuerwerkskörper genau kontrollieren, so Karner. Erst am Wochenende wurden bei Schwerpunktaktionen über 1000 illegale Pyrotechnikartikel sichergestellt. Um die Sicherheitslage genau im Blick zu behalten, werde man zusätzlich auf Drohnen und Videoüberwachung zurückgreifen.

In ganz Österreich, so der Minister, wird es eine erhöhte Sichtbarkeit der Polizei geben. „Wir möchten das wirklich alle Menschen in diesem Land das neue Jahr fröhlich begrüßen können“.

Keine Hinweise auf aktuelle Bedrohung
Auch die Steiermark ist vorbereitet – flächendeckend mussten alle Bezirke Sicherheitskonzepte vorlegen – Terrorwarnstufe vier gilt in ganz Österreich. Und doch gebe es keinerlei Hinweise auf eine akute Bedrohung, so Sprecher Markus Lamb. Man geht davon aus, dass die 50.000 in Graz erwarteten Menschen sicher ins neue Jahr feiern.

Lesen Sie auch:
Was darf man mitbringen? Was ist verboten? Welche Regeln gelten sonst? Der Wiener Silvesterpfad ...
Tipps und Tricks
Wie man am meisten vom Wiener Silvesterpfad hat
30.12.2025
Warm anziehen!
Jahreswechsel: Das Wetter in der Silvesternacht
30.12.2025
Achtung, Lebensgefahr!
Illegale Knaller: Tausende Stück sichergestellt
29.12.2025

In Oberösterreich wird die Polizeipräsenz deutlich erhöht – uniformiert ebenso wie in Zivil, vor allem in Linz. Ziel ist es, mögliche Ausschreitungen wie zu Halloween im Jahr 2022 im Vorhinein zu verhindern und im Zweifel rasch eingreifen zu können. „Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, betont Polizeisprecher Michael Babl.

Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichWienOberösterreichSteiermark
ÖVPPolizei
Silvester
Innenminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 2°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
-1° / 3°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
-2° / 1°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-2° / 2°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 3°
Symbol wolkig

krone.tv

Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
195.504 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
99.833 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
86.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Wien
Lauf-Ass Julia Mayer
Zu Weihnachten waren genau zwei Kekse erlaubt
Wir feiern, sie wachen
Mehr Polizei zu Silvester: „Auf alles vorbereitet“
Tipps und Tricks
Wie man am meisten vom Wiener Silvesterpfad hat
Attacke bei U6-Station
Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger
Spontan ins Neue Jahr
Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf