Nur mehr wenige Hürden für Frauen-Tournee!

Derzeit werden Gespräche mit dem Weltverband geführt. Für den ÖSV haben Villach, wo die Frauen am 6. und 7. Jänner springen, sowie Hinzenbach (28. Februar/1. März) eine besondere Bedeutung. „Wir können die Schanzen in Österreich nur fördern und am neuesten Stand halten, wenn sie im Weltcup sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schwierig, den Nachwuchs zu fördern und ihn zum Skispringen zu bewegen“, erklärte Stecher. Diese Förderung der Jugend sei für den Verband „essenziell“.