Lebloser Mann in Berliner U-Bahnhof bestohlen

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 25. Dezember am Bahnhof Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Nachdem Passantinnen und Passanten einen leblosen Mann entdeckt hatten, alarmierten sie die Polizei und Rettung. Die Einsatzkräfte fanden beim Eintreffen einen 65-Jährigen vor, der nicht mehr wiederbelebt werden konnte. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Laut der Polizei starb der Mann an einem Herzversagen, entsprechende Medikamente wurden in dessen Wohnung gefunden.