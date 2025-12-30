Skrupelloses Vorgehen
Lebloser Mann in Berliner U-Bahnhof bestohlen
In einem Berliner U-Bahnhof hat sich am Christtag, 25. Dezember, ein besonders skrupelloser Diebstahl ereignet: Statt Hilfe zu leisten, bestahl ein Unbekannter einen leblosen Mann, der auf einer Bank zusammengebrochen war.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 25. Dezember am Bahnhof Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Nachdem Passantinnen und Passanten einen leblosen Mann entdeckt hatten, alarmierten sie die Polizei und Rettung. Die Einsatzkräfte fanden beim Eintreffen einen 65-Jährigen vor, der nicht mehr wiederbelebt werden konnte. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Laut der Polizei starb der Mann an einem Herzversagen, entsprechende Medikamente wurden in dessen Wohnung gefunden.
Bei den Ermittlungen erlebte die Polizei jedoch eine traurige Überraschung: Als sie die Videoaufnahmen der Überwachungskameras im U-Bahnhof auswerteten, stellten sie fest, dass ein Mann den Hilflosen durchsucht und ihm ein Handy gestohlen hatte. Nun wird versucht, die Identität des Täters festzustellen. Der 65-Jährige war von einer Bank gerutscht, als der Unbekannte die Situation eiskalt ausnutze und ihn auf Wertsachen durchsuchte.
